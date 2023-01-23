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Встреча лидеров женской Суперлиги. ЦСКА примет «Астраханочку»

Встреча лидеров женской Суперлиги. ЦСКА примет «Астраханочку»
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Сегодня, 23 января, ПГК ЦСКА в рамках Olimpbet Суперлиги примет «Астраханочку».

Команда из Астрахани была основана в 1993 году, в 2016 году стала чемпионом России, а в 2015 и 2018 годах становилась серебряным призёром. В матче первого круга Суперлиги армейские гандболистки были сильнее – 31:27. На данный момент «Астраханочка» расположилась на третьем месте, имея в своём активе 37 очков.

Это уже третья игра ЦСКА в новом году. Ранее армейский коллектив принимал «Балтийскую зарю» и «Феникс». Оба матча закончились уверенными победами московской команды – 44:19 и 33:24 соответственно.

ЦСКА – «Астраханочка» – 23 января в 20:00.

Матч пройдёт в ВА «Динамо» по адресу: Москва, ул. Василисы Кожиной, 13.

Напомним, гандболистки ЦСКА в текущем сезоне Суперлиги не потерпели ни одного поражения и уверенно лидируют в турнирной таблице. Победная серия команды насчитывает уже 22 матча.

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