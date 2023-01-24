«Феникс» получил техническое поражение из-за коронавируса у 10 гандболисток

Гандбольному клубу «Феникс», представляющему Китай в женской Суперлиге, засчитано техническое поражение в матче с «Астраханочкой», который должен был пройти завтра, 25 января.

Ранее «Феникс» сообщил о выявлении положительных текстов на коронавирус у 10 игроков команды, что составляет более 51% заявленных гандболисток, и попросил решить вопрос с проведением домашнего матча с «Астраханочкой». При этом просьбы о переносе встречи не было. Комиссия по организации и проведению соревнований (КомОПС) ФГР рассмотрела обращение «Феникса» и засчитала клубу техническое поражение.

«На основании обращения и руководствуясь статьей 2.2.1 регламента соревнований и статьей 2.13 положения об организации и проведения соревнований в условиях риска распространения COVID-19, КомОПС решила отменить проведение 25 января 2023 года матча OLIMPBET Суперлиги «Феникс» – «Астраханочка», засчитав «Фениксу» поражение со счётом 0:10. Решение может быть обжаловано в Спортивно-арбитражную комиссию ФГР в течение 10 дней», — сообщается на сайте ФГР.