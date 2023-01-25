Глава ВФВ рассказал о шансах российских волейболистов квалифицироваться на Олимпиаду-2024

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), многократный чемпион страны и бывший игрок национальной сборной Станислав Шевченко рассказал, до какого момента у России сохраняются шансы выступить на Олимпиаде-2024 в классическом и пляжном волейболе.

Сборные России отстранены от участия в международных турнирах и, соответственно, от выступления в олимпийской квалификации.

«Сама ситуация неординарная, решения зависят не от нас. Но обнадёжу болельщиков — пока волноваться преждевременно. У пляжников ситуация с квалификацией посложнее, чем у «классиков», но и она на данный момент не критичная. В рейтинг олимпийского отбора идут результаты, показанные на международных соревнованиях с января 2023-го по июнь 2024-го, но для каждой пары засчитываются 12 лучших выступлений. Календарь этапов Pro Beach Tour довольно плотный, упущенное в начале этого года можно наверстать позже. Правда, чем дольше мы вне игры, тем пропорциональнее будут уменьшаться шансы на поездку в Париж.

В классическом волейболе формула отбора такова, что российские сборные сохранят надежду отправиться на Олимпиаду до последнего. Здесь главное, чтобы нашу страну допустили на летние Игры. После квалификационных турниров, которые пройдут осенью этого года, по пять команд у мужчин и женщин для участия в Олимпиаде доберут в июне 2024-го по текущему мировому рейтингу. Там наши позиции достаточно высокие, а неучастие в международных турнирах к понижению суммы баллов не ведёт», — приводит слова Шевченко «Российская газета».