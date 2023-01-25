«Не нужно ехать и унижаться». Журова — российским спортсменам после заявления МОК

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление МОК о возможном допуске на международные турниры российских спортсменов, не поддерживающих СВО.



«Я не понимаю, что значит «активно поддерживали СВО»? Одни спортсмены выступали на разнообразных митингах, а другие хотели, но, например, не смогли. Было ограниченное количество людей — всю сборную же не пригласишь. Получается, что на таком мероприятии кто-то оказался по воли души, а кто-то хотел, но не попал. И что теперь? Любое расследование будет вызывать реакцию у болельщиков. Допустим, спортсменам скажут — вы не поддерживали СВО. Но россияне, кто патриотично настроен, в свою очередь скажут: «Раз МОК их допускает, значит, они предатели». Повесят такие ярлыки и начнут нас раскалывать.



Это как раз то, к чему они склоняют. Среди болельщиков России будет раскол. Они попросту не будут понимать — по каким причинам одного спортсмена допускают, а другого — нет. В своё время и с допингом разделили нашу сборную. Решение снова отчасти приведёт к дискуссии в обществе. Не нужно ехать и унижаться. Особенно, если для этого потребуются какие-то письменные заявления и вставания на колено. Можно фантазировать, что дальше последует. Причём ведь это делать должны будут спортсмены, чтобы их допустили до соревнований», — сказал Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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