В Госдуме отреагировали на заявление МОК о возможном допуске российских спортсменов

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал заявление МОК о возможном допуске на международные турниры российских спортсменов, не поддерживающих СВО.

«Я позитивно реагирую только на один момент — это возможный допуск российских спортсменов до международных соревнований. Об этом давно говорили, даже было обращение в МОК, что спортсмены не должны страдать. Меня беспокоит другая вещь. Они говорят, что дискриминации по национальному признаку быть не должно. Но тут же указывают, что спортсмен должен пройти проверку, должен обосновать свою непричастность к тем или иным событиям. Ну что это такое? Как спортсмен должен доказывать? Кто вообще входит в эту комиссию?

Почему наши спортсмены должны кому-то и что-то доказывать? Есть чёткое понимание: спортсмен должен быть чист от допинга, пройти определённые процедуры отбора на национальном уровне. У меня, честно говоря, двоякие чувства. С одной стороны, я рад, что российские спортсмены, возможно, будут допущены к соревнованиям. Но меня точно не может никак успокоить, что они будут под нейтральным статусом и должны пройти незаконную проверку, формат которой мы сейчас не можем понять. В заявлении МОК для меня больше вопросов, чем ответов», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.