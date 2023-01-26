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В Финляндии заявили, что находятся в меньшинстве в вопросе возвращения россиян

В Финляндии заявили, что находятся в меньшинстве в вопросе возвращения россиян
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Исполнительный директор Олимпийского комитета Финляндии Тайна Сусилуото высказалась о возможном допуске россиян и белорусов на ближайшую Олимпиаду в Париже. Накануне МОК опубликовал заявление, в котором говорится о необходимости изучить вопрос возвращения отстранённых российских и белорусских спортсменов.

«Решение МОК не соответствует нашей позиции, но я ожидала чего-то подобного. Я знала, что с нашими взглядами мы в меньшинстве.

Предполагается, что будут предприняты какие-то шаги для выяснения условий возвращения российских и белорусских спортсменов в международный спорт. МОК по-прежнему осуждает действия России и проявляет солидарность с украинцами. Хорошо, что санкции не сняли», — приводит слова Сусилуото Ilta-Sanomat.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже. Церемония открытия состоится 26 июля. Соревнования продлятся до 11 августа. Париж был выбран хозяином Игр 13 сентября 2017 года на 131-й сессии МОК в Лиме (Перу).

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Заглавное фото: Getty Images

Источник: Ilta-Sanomat

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