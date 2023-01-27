Мировые гроссмейстеры проведут мастер-классы в рамках турнира «Шахматные звёзды»

29 января в ТРК VEGAS Крокус Сити известные мировые гроссмейстеры проведут сеансы одновременной игры на 40 досках и примут участие в зрелищных играх вслепую. Мероприятие состоится в рамках турнира «Шахматные звёзды – 2023» с общим призовым фондом 15 млн рублей, который проходит в Vegas City Hall с 24 по 30 января.
В пространстве Times Square VEGAS поклонники шахматного спорта смогут обучиться мастерству игры у знаменитых гроссмейстеров, понаблюдать за звёздными мастер-классами для юных финалистов турнира «Шахматные звёзды – 2023» и зрелищными сеансами игры вслепую и получить автографы гроссмейстеров.
Мастер-классы проведут Сергей Карякин, Теймур Раджабов, Александр Грищук, Владислав Артемьев и остальные гроссмейстеры турнира.
В играх вслепую примут участие Франсиско Вальехо и Бибисара Асаубаева. Игра вслепую — уникальный способ шахматных состязаний, при котором гроссмейстеры могут не смотреть на доски, играя одновременно несколько партий.
Начало мероприятия в 13:30. Вход свободный!
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