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Гимнастка Мельникова: английский тренер спросил, когда мы вернёмся на международную арену

Гимнастка Мельникова: английский тренер спросил, когда мы вернёмся на международную арену
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, как изменилось отношение соперников к российским спортсменам после отстранения.

«Отношение абсолютно никак не поменялось. Сегодня утром увидела сообщение от английского тренера. Он написал: «У вас есть какой-то план? Вы знаете, когда вернётесь на международную арену?» Я думаю, люди переживают, ждут нас. Потому что всё равно мы всегда хорошо общались, контактировали с девочками. Нас все любили», — сказала Мельникова в интервью подкасту «Три угла».

Российские гимнасты отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине с 4 марта 2022 года.

Мельникова — чемпионка Олимпийских игр в Токио-2020 в команде, чемпионка мира – 2021 в многоборье.

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