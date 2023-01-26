Гимнастка Мельникова: до 2024 года в любом случае тренируюсь, даже если Олимпиады не будет

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, где находит мотивацию и когда планирует завершить карьеру в спорте.
Российские гимнасты отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине с 4 марта 2022 года.
«Я заставляю себя чуть-чуть тренироваться, потому что в любой момент могут сказать «да», и я должна быть готова.
После Олимпийских игр в Токио пообещала себе, что до 2024 года я в любом случае работаю. 2024 год для меня был равен Олимпийским играм, но сейчас ситуация в корне поменялась. Если Олимпиады не будет, не уеду с «Круглого». Наверное, всё-таки буду тренироваться. В любом случае какие-то соревнования будут. Внутренне настолько я себе доверяю, что если я решила, то выполню это обещание», — сказала Мельникова в интервью подкасту «Три угла».
Мельникова — чемпионка Олимпийских игр в Токио-2020 в команде, чемпионка мира – 2021 в многоборье.
- 26 января 2023
-
18:24
-
18:08
-
17:52
-
17:19
-
14:00
-
12:47
-
12:44
-
12:35
-
12:32
-
12:00
-
11:44
-
11:14
-
10:42
-
10:00
-
09:56
-
01:33
-
00:41
-
00:02
- 25 января 2023
-
23:22
-
23:06
-
22:42
-
22:30
-
22:00
-
21:44
-
21:30
-
21:22
-
21:02
-
20:54
-
20:45
-
20:30
-
20:08
-
19:22
-
17:45
-
17:29
-
16:45