Гимнастка Мельникова: до 2024 года в любом случае тренируюсь, даже если Олимпиады не будет

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, где находит мотивацию и когда планирует завершить карьеру в спорте.

Российские гимнасты отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине с 4 марта 2022 года.



«Я заставляю себя чуть-чуть тренироваться, потому что в любой момент могут сказать «да», и я должна быть готова.



После Олимпийских игр в Токио пообещала себе, что до 2024 года я в любом случае работаю. 2024 год для меня был равен Олимпийским играм, но сейчас ситуация в корне поменялась. Если Олимпиады не будет, не уеду с «Круглого». Наверное, всё-таки буду тренироваться. В любом случае какие-то соревнования будут. Внутренне настолько я себе доверяю, что если я решила, то выполню это обещание», — сказала Мельникова в интервью подкасту «Три угла».

Мельникова — чемпионка Олимпийских игр в Токио-2020 в команде, чемпионка мира – 2021 в многоборье.