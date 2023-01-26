НОК Беларуси отреагировал на условия МОК по возвращению атлетов на международные старты

Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь выступил с заявлением относительно условий возвращения спортсменов на международные соревнования, выдвинутых МОК, и высказался о приглашении на турниры со стороны Олимпийского совета Азии.
«Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь приветствует стремление МОК разрешить ситуацию о допуске белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях.
Опубликованное 25 января заявление исполкома МОК рассматриваем как способ найти компромисс и ждём конкретных решений для дальнейшего обсуждения.
В то же время НОК Беларуси выступает за отмену всех ограничений не только в отношении белорусских и российских спортсменов с целью соблюдения принципа равенства и недискриминации, но и в целом Республики Беларусь.
Одновременно НОК Беларуси выражает слова благодарности Олимпийскому совету Азии за поддержку и предложение о выступлении в соревнованиях под эгидой этой организации в квалификационных турнирах к Играм в Париже-2024», — говорится в заявлении НОК Республики Беларусь.
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