Европейские олимпийские комитеты поддержали позицию МОК по допуску россиян

Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) опубликовали заявление, касающееся недавнего сообщения МОК о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к Азиатским играм и квалификации на Олимпиаду в Париже.



«Что касается будущего участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, ЕОК осознают важность устранения барьеров для спорта как объединяющей силы.

ЕОК не считают, что спортсменам следует запрещать участвовать в соревнованиях только на основании того, какой у них паспорт. Каждый спортсмен должен иметь право соревноваться.



Справедливость в спорте восторжествует, когда все спортсмены получат возможность участвовать в соревнованиях, и Комиссия спортсменов ЕОК продолжит обсуждение того, как это должно произойти», — говорится в заявлении Европейских олимпийских комитетов.