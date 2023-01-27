Умер самый титулованный советский самбист Александр Пушница
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Трёхкратный чемпион мира, девятикратный чемпион СССР по самбо Александр Пушница умер в возрасте 73 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию самбо и дзюдо Омской области.
Сообщается, что причиной смерти легендарного спортсмена стало онкологическое заболевание, с которым Пушница боролся на протяжении долгого времени.
Александр Пушница являлся заслуженным мастером спорта СССР и самым титулованным советским самбистом, представлял спортивное общество «Динамо». На его счету три победы на чемпионатах мира (1974, 1979, 1983). Дважды он становился обладателем Кубка мира (1977, 1980) и дважды выигрывал чемпионат Европы (1976, 1984). Также Пушница девять раз становился чемпионом СССР (1974-1980, 1983, 1984).
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