Спортивная федерация Норвегии выступила против предложения МОК о возвращении россиян

Спортивная федерация Норвегии выступила с пресс-релизом относительно предложения Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе. Ранее президент организации Берит Кьелль также прокомментировал заявление МОК, выразив своё несогласие.
«Спортивная федерация Норвегии с февраля прошлого года занимает чёткую позицию по вопросу о том, следует ли разрешить спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях: в нынешней ситуации это неправильно, и мы настоятельно не рекомендуем этого делать. Наша позиция не изменилась.
МОК не принял окончательного решения. Поэтому для нас будет важно постоянно следить за ситуацией и вести тесный диалог по этому вопросу со своей собственной членской организацией. В текущей ситуации мы продолжаем чётко выражать свою позицию и поддерживать тесные контакты со спортивными федерациями соседних северных стран по этому вопросу», — приводит слова из пресс-релиза организации Dagbladet.
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