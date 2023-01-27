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«Синара» обыграла «Торпедо» в 1/4 финала Кубка России по мини-футболу

«Синара» обыграла «Торпедо» в 1/4 финала Кубка России по мини-футболу
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Сегодня, 27 января, прошёл второй матч 1/4 финала Кубка России по мини-футболу между екатеринбургской «Синарой» и нижегородским «Торпедо».

Игра, проходившая в Екатеринбурге, завершилась победой хозяев со счётом 11:5. Первая встреча команд в рамках четвертьфинальной стадии Кубка России также завершилась победой «Синары» – 5:4.

Первым полуфиналистом турнира в ноябре стал «Норильский никель», обыгравший «Липецк» в рамках двухматчевого противостояния.

Завтра, 28 января, состоятся два заключительных матча четвертьфинальной стадии турнира. В первой встрече игрового дня столичный «КПРФ» на своём поле примет «Ухту». Во втором матче «Газпром-Югра» сыграет с «Новой генерацией».

Мини-футбол. Кубок России. 1/4 финала.

«Синара» – «Торпедо» – 11:5 (первый матч – 5:4)

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