«Синара» обыграла «Торпедо» в 1/4 финала Кубка России по мини-футболу

Сегодня, 27 января, прошёл второй матч 1/4 финала Кубка России по мини-футболу между екатеринбургской «Синарой» и нижегородским «Торпедо».

Игра, проходившая в Екатеринбурге, завершилась победой хозяев со счётом 11:5. Первая встреча команд в рамках четвертьфинальной стадии Кубка России также завершилась победой «Синары» – 5:4.



Первым полуфиналистом турнира в ноябре стал «Норильский никель», обыгравший «Липецк» в рамках двухматчевого противостояния.

Завтра, 28 января, состоятся два заключительных матча четвертьфинальной стадии турнира. В первой встрече игрового дня столичный «КПРФ» на своём поле примет «Ухту». Во втором матче «Газпром-Югра» сыграет с «Новой генерацией».

Мини-футбол. Кубок России. 1/4 финала.



«Синара» – «Торпедо» – 11:5 (первый матч – 5:4)