«Синара» обыграла «Торпедо» в 1/4 финала Кубка России по мини-футболу

Сегодня, 27 января, прошёл второй матч 1/4 финала Кубка России по мини-футболу между екатеринбургской «Синарой» и нижегородским «Торпедо».
Игра, проходившая в Екатеринбурге, завершилась победой хозяев со счётом 11:5. Первая встреча команд в рамках четвертьфинальной стадии Кубка России также завершилась победой «Синары» – 5:4.
Первым полуфиналистом турнира в ноябре стал «Норильский никель», обыгравший «Липецк» в рамках двухматчевого противостояния.
Завтра, 28 января, состоятся два заключительных матча четвертьфинальной стадии турнира. В первой встрече игрового дня столичный «КПРФ» на своём поле примет «Ухту». Во втором матче «Газпром-Югра» сыграет с «Новой генерацией».
Мини-футбол. Кубок России. 1/4 финала.
«Синара» – «Торпедо» – 11:5 (первый матч – 5:4)
- 27 января 2023
-
23:19
-
22:44
-
22:24
-
22:00
-
21:44
-
20:55
-
20:31
-
20:19
-
20:16
-
19:00
-
18:19
-
17:44
-
17:28
-
12:02
-
12:00
-
11:41
-
11:30
-
11:11
-
10:58
-
09:59
-
09:36
-
08:00
-
01:45
- 26 января 2023
-
23:51
-
22:38
-
21:46
-
20:12
-
19:53
-
19:17
-
18:24
-
18:08
-
17:52
-
17:19
-
14:00
-
12:47