«Это разочарование». Мадс Менса Ларсен — о времени начала финала ЧМ по гандболу
Поделиться
Разыгрывающий сборной Дании Мадс Менса Ларсен остался недоволен поздним временем начала финального матча чемпионата мира – 2023.
«Это настоящий позор. Остаётся только надеяться, что детям будет позволено не ложиться спать немного дольше обычного. У меня тоже есть маленькие дети, поэтому я знаю, что они вряд ли не уснут в это время», — сказал гандболист TV2 Sport.
Финал чемпионата мира по гандболу — 2023, в котором встретятся сборные Дании и Франции, был перенесён на 23:00 мск. Матч состоится сегодня, 29 января. Изначально финал должен был начаться в 22:30 мск.
В турнире принимают участие 32 сильнейшие сборные мира. Победитель получит не только титул, но и прямую путёвку на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Комментарии
- 29 января 2023
-
13:50
-
13:31
-
13:12
-
07:30
- 28 января 2023
-
23:39
-
23:13
-
22:32
-
22:04
-
21:58
-
21:34
-
14:06
-
13:41
-
13:36
-
12:16
-
10:44
-
10:11
-
09:58
-
00:50
-
00:36
- 27 января 2023
-
23:19
-
22:44
-
22:24
-
22:00
-
21:44
-
20:55
-
20:31
-
20:19
-
20:16
-
19:00
-
18:19
-
17:44
-
17:28
-
12:02
-
12:00
-
11:41
Партнерский контент