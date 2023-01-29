«Это разочарование». Мадс Менса Ларсен — о времени начала финала ЧМ по гандболу

Разыгрывающий сборной Дании Мадс Менса Ларсен остался недоволен поздним временем начала финального матча чемпионата мира – 2023.

«Это настоящий позор. Остаётся только надеяться, что детям будет позволено не ложиться спать немного дольше обычного. У меня тоже есть маленькие дети, поэтому я знаю, что они вряд ли не уснут в это время», — сказал гандболист TV2 Sport.

Финал чемпионата мира по гандболу — 2023, в котором встретятся сборные Дании и Франции, был перенесён на 23:00 мск. Матч состоится сегодня, 29 января. Изначально финал должен был начаться в 22:30 мск.

В турнире принимают участие 32 сильнейшие сборные мира. Победитель получит не только титул, но и прямую путёвку на Олимпийские игры 2024 года в Париже.