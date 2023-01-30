Тарасова: главное, чтобы российские спортсмены выступали. Без разницы — будет флаг или нет

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что российским спортсменам нужно выступать на международных соревнованиях даже при отсутствии национального гимна и флага.
«Главное, чтобы российские спортсмены выступали! Без разницы — будет флаг с гимном или нет. Без международных соревнований мы погибнем. Пусть допустят нас на любых условиях, а мы потом всего сами добьёмся. Своими замечательными успехами всем всё сразу же докажем. Они сами нам вернут и флаг, и гимн. Сейчас нужно соглашаться на любые условия», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, ранее Международный олимпийский комитет признал хорошей концепцию применения нейтрального флага для российских и белорусских спортсменов, которая действовала на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
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