Тарасова: главное, чтобы российские спортсмены выступали. Без разницы — будет флаг или нет

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что российским спортсменам нужно выступать на международных соревнованиях даже при отсутствии национального гимна и флага.



«Главное, чтобы российские спортсмены выступали! Без разницы — будет флаг с гимном или нет. Без международных соревнований мы погибнем. Пусть допустят нас на любых условиях, а мы потом всего сами добьёмся. Своими замечательными успехами всем всё сразу же докажем. Они сами нам вернут и флаг, и гимн. Сейчас нужно соглашаться на любые условия», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет признал хорошей концепцию применения нейтрального флага для российских и белорусских спортсменов, которая действовала на Открытом чемпионате Австралии по теннису.