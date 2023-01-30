Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Тарасова: главное, чтобы российские спортсмены выступали. Без разницы — будет флаг или нет

Тарасова: главное, чтобы российские спортсмены выступали. Без разницы — будет флаг или нет
Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что российским спортсменам нужно выступать на международных соревнованиях даже при отсутствии национального гимна и флага.

«Главное, чтобы российские спортсмены выступали! Без разницы — будет флаг с гимном или нет. Без международных соревнований мы погибнем. Пусть допустят нас на любых условиях, а мы потом всего сами добьёмся. Своими замечательными успехами всем всё сразу же докажем. Они сами нам вернут и флаг, и гимн. Сейчас нужно соглашаться на любые условия», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет признал хорошей концепцию применения нейтрального флага для российских и белорусских спортсменов, которая действовала на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Новость по теме
МОК: концепция нейтрального флага для россиян хорошо зарекомендовала себя на AO
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023