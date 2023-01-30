Владимир Максимов рассказал, за счёт чего Дания выиграла ЧМ по гандболу в третий раз кряду

Заслуженный тренер СССР Владимир Максимов высказался о третьей кряду победе мужской сборной Дании на чемпионате мира по гандболу.
«Для того, чтобы побеждать в современном гандболе нужны глубина состава и топ-вратари. Страж ворот датчан Никлас Ландин несколько раз выручил свою команду уже в дебюте, отражая пенальти и выходы один в один. Это позволило скандинавам добиться солидного гандикапа. Который они в итоге и не упустили. Уровень игры в финале был очень высок.
Не случайно, что золото оспаривали ведущие гандбольные державы – олимпийские чемпионы из Франции и датчане, приехавшие защищать титул чемпионов мира. Отмечу, что в обеих командах-финалистах прекрасно поставлена работа с молодежью. Лучшему снайперу ЧМ датчанину Матиасу Гидселю – всего 22 года. А его уже признали MVP турнира», — цитирует Максимова телеграм-канал «Радио Движение»
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