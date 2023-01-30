Васильев: если нам не позволят выступать с флагом и гимном, надо бойкотировать Олимпиаду

Двукратный олимпийский чемпион и президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев заявил, что руководству Олимпийского комитета России (ОКР) следует бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже, если россиян обяжут выступать там под нейтральным флагом.



«Нашему руководству из Олимпийского комитета России нужно быть, конечно, жёстче. Пока этой жёсткости я что-то не наблюдаю у Позднякова (глава ОКР. – Прим. «Чемпионата»). Он там всё что-то пытается быть каким-то толерантным. Я только не понимаю, что это такое в нынешних условиях – слово «толерантность». Это что значит? Идти на все уступки, то есть что нам ни прикажут, всё делать. Вообще надо как-то отстаивать позицию России и спортсменов в целом. Поздняков должен быть намного жёстче, чем он был до сегодняшнего дня. И если нам не позволят выступать с флагом и с гимном, конечно, надо бойкотировать Олимпиаду», — приводит слова Васильева «РИА Новости Спорт».