Польша заявила о намерении создать коалицию против участия России и Беларуси в ОИ-2024

Министр спорта Польши Камиль Бортничук выступил категорически против возможности участия спортсменов России и Беларуси в Олимпийских играх – 2024 под нейтральным флагом.

«Польша и Великобритания находятся на переднем крае усилий по созданию коалиции против участия России и Беларуси в Олимпиаде-2024 в Париже. Если спортсменам из этих двух стран будет разрешено участвовать в соревнованиях, Польша и другие страны могут выдвинуть ультиматум. Это будет зависеть от того, удастся ли создать эффективную коалицию стран, без которых Олимпийские игры не могли бы состояться», — приводит слова Бортничука Inside the Games со ссылкой на польское агентство IAF.

Позицию Бортничука поддержал президент Польского олимпийского комитета (PKOL) Анджей Красницкий, а также представители Латвии, Литвы, Дании и Эстонии. А Норвежская спортивная конфедерация (NIF) заявила о готовности «поддерживать тесный контакт по этому вопросу с братскими организациями Северной Европы».