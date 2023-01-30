Определились все пары 1/4 финала SEHA-Gazprom League

Сегодня был сыгран заключительный матч группового этапа SEHA-Gazprom League в дивизионе «Восток». Таким образом, стали известны все четвертьфинальные пары.
Победителем группы А стали «Чеховские медведи» с 11 очками, сильнейшим в группе B стал «Мешков Брест», в активе которого 10 очков.
Пары 1/4 финала SEHA-Gazprom League:
«Мешков Брест» — «Гомель»
«Пермские медведи» — «Зенит»
ЦСКА — СКА
«Чеховские медведи» — «Машека»
SEHA-Gazprom League в сезоне-2022/2023 — 12-й сезон SEHA League, который начался 30 сентября 2022 года. Впервые в лиге создан «Дивизион Восток», в котором выступают по четыре лучшие команды чемпионатов России и Беларуси по итогам сезона-2021/2022.
Команды Юго-Восточной Европы будут выступать в «Дивизионе Юг». Предварительный этап дивизиона «Юг» завершится 27 марта.
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