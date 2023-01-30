Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Латынина выписана из больницы

Ольга Коркач, директор специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной, сообщила, что девятикратная олимпийская чемпионка покинула клинику, в которой находилась около месяца на плановом медицинском обследовании.
Первые сообщения о госпитализации 88-летней Латыниной появились накануне Нового года. После праздничных выходных друзья и коллеги легендарной гимнастки разошлись во мнениях о причинах её нахождения в больнице. Старший тренер сборной России Валентина Родионенко заявляла, что Латынина перенесла сердечный приступ и даже инфаркт. А двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова утверждала, что Латынина госпитализирована для планового осмотра.
«Ларису Семёновну сегодня выписали после обеда, она уехала домой вместе с приехавшей за ней дочерью. Настроение хорошее, давление в норме. Утром Лариса Семёновна прошла все необходимые процедуры. У неё всё нормально», — приводит слова Коркач ТАСС.
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