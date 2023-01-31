Гимнастки Аверины высказались о возможном допуске россиян до международных соревнований

Российские художественные гимнастки сёстры Дина и Арина Аверины заявили, что ждут официального объявления о допуске российских спортсменов на международные соревнования, а также ответили на вопрос, готовы ли поехать на Азиатские игры в случае приглашения.

«Верим в лучшее, надеемся, что Россию допустят, но нужно дождаться того, чтобы выпустили официальный документ о допуске россиян до международных соревнований. В этом году нам нужно зарабатывать квоты, чтобы в случае чего быть допущенными до Олимпиады.

Готовы ли выступить на Азиатских играх? Азиатские игры будут только в конце года, но мы всегда готовы. К тому же через выступления в Азии можно получить квоту на Олимпиаду, так что это было бы хорошей заменой», — сказали спортсменки в интервью «Матч ТВ».

Напомним, на прошлой неделе Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о намерении рассмотреть возможность участия россиян и белорусов, которые не выступали с активной поддержкой военных действий на Украине, в международных стартах в нейтральном статусе.