Ян Непомнящий поднялся на второе место в обновлённом рейтинге ФИДЕ

31 января Международная шахматная федерация (ФИДЕ) обновила рейтинг гроссмейстеров, в котором россиянин Ян Непомнящий вышел на вторую строчку, имея в своём активе 2793 балла. Этому послужил провал китайского гроссмейстера Дин Лижэня на супертурнире Tata Steel Chess.



На первой строчке рейтинга находится чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2852), на третье место опустился Дин Лижэнь (2788), на четвёртом – француз Алиреза Фируджа (2785), на пятом – голландец Гири Аниш (2780), на шестом – американец Хикару Накамура (2780). Сергей Карякин всё ещё находится на 10-м месте (2747).

В женском рейтинге лидирует китаянка Хоу Ифань (2638), на втором месте – россиянка Александра Горячкина (2576), третьей является представительница Индии Хампи Конеру (2572).