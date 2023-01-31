Президент Немецкого гандбольного союза выступил за допуск российских спортсменов

Президент Немецкого гандбольного союза Андреас Михельманн поддержал идею возвращения российских и белорусских спортсменов на международную арену.
«Мы однозначно осуждаем конфликт России и Украины. Этому по-прежнему нет оправдания, но я призываю не наказывать спортсменов за то, в чём они не виноваты, а позволить им снова заниматься своими видами спорта», — цитирует Михельманна Sportschau.de.
Ранее Международный олимпийский комитет призвал изучить вопрос возможного возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. На данный момент идёт обсуждение условий, на которых спортсмены смогли бы вновь принимать участие в стартах, окончательного решения пока нет.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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