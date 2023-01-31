Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Президент Немецкого гандбольного союза выступил за допуск российских спортсменов

Президент Немецкого гандбольного союза выступил за допуск российских спортсменов
Комментарии

Президент Немецкого гандбольного союза Андреас Михельманн поддержал идею возвращения российских и белорусских спортсменов на международную арену.

«Мы однозначно осуждаем конфликт России и Украины. Этому по-прежнему нет оправдания, но я призываю не наказывать спортсменов за то, в чём они не виноваты, а позволить им снова заниматься своими видами спорта», — цитирует Михельманна Sportschau.de.

Ранее Международный олимпийский комитет призвал изучить вопрос возможного возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. На данный момент идёт обсуждение условий, на которых спортсмены смогли бы вновь принимать участие в стартах, окончательного решения пока нет.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023