Ушёл из жизни трёхкратный призёр Олимпийских игр по водному поло Виктор Агеев

Трёхкратный олимпийский призёр по водному поло Виктор Агеев скончался в возрасте 86 лет.
«Федерация водного поло России с прискорбием сообщает, что 30 января в возрасте 86 лет ушёл из жизни заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР, заслуженный работник физической культуры и спорта, трёхкратный призёр Олимпийских игр, серебряный призёр чемпионата Европы, многократный победитель чемпионатов СССР, трёхкратный победитель Спартакиад народов СССР, легенда советского водного поло Виктор Иванович Агеев.
Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким Виктора Ивановича, светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах», — сообщает пресс-служба Федерации водного поло России.
Агеев является серебряным призером Олимпиады 1960 года и обладателем бронзовых медалей Игр 1956 и 1964 годов, серебряным призёром чемпионата Европы, многократным победителем чемпионатов СССР и Спартакиад народов СССР.
- 31 января 2023
-
22:28
-
22:21
-
21:50
-
20:59
-
20:47
-
20:18
-
19:10
-
18:41
-
18:28
-
18:23
-
18:17
-
18:12
-
18:01
-
16:06
-
16:05
-
15:36
-
13:47
-
13:05
-
11:22
-
10:54
-
10:33
-
09:13
-
03:13
-
02:15
-
00:59
-
00:49
- 30 января 2023
-
23:42
-
23:26
-
23:23
-
23:04
-
22:25
-
22:16
-
21:11
-
20:57
-
20:45