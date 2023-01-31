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Ушёл из жизни трёхкратный призёр Олимпийских игр по водному поло Виктор Агеев

Ушёл из жизни трёхкратный призёр Олимпийских игр по водному поло Виктор Агеев
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Трёхкратный олимпийский призёр по водному поло Виктор Агеев скончался в возрасте 86 лет.

«Федерация водного поло России с прискорбием сообщает, что 30 января в возрасте 86 лет ушёл из жизни заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР, заслуженный работник физической культуры и спорта, трёхкратный призёр Олимпийских игр, серебряный призёр чемпионата Европы, многократный победитель чемпионатов СССР, трёхкратный победитель Спартакиад народов СССР, легенда советского водного поло Виктор Иванович Агеев.

Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким Виктора Ивановича, светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах», — сообщает пресс-служба Федерации водного поло России.

Агеев является серебряным призером Олимпиады 1960 года и обладателем бронзовых медалей Игр 1956 и 1964 годов, серебряным призёром чемпионата Европы, многократным победителем чемпионатов СССР и Спартакиад народов СССР.

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