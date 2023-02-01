НОК Южной Кореи будет требовать разъяснений от ОСА из-за решения допустить россиян
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Олимпийский комитет Южной Кореи намеревается отправить официальное письмо в ОСА (Олимпийский совет Азии) с требованием объяснить решение организации допустить атлетов из России и Беларуси до участия в Азиатских играх. Об этом сообщает Yonhap.
Сообщается, что представители южнокорейского олимпийского комитета обратятся с письмом в организацию уже на этой неделе. Члены НОК азиатской страны хотят получить ответы на вопросы о том, как будут проводиться турниры. Их интересует, в каких видах спорта предполагается участие российских и белорусских спортсменов.
Летние Азиатские игры состоятся в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. В рамках Азиатских игр будет разыграно 482 комплекта медалей в 40 видах спорта, в том числе киберспорт.
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