Карякин — о заявлении МОК: они сами забыли, что их основной лозунг — «Спорт вне политики»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин (10-й в мировом рейтинге) прокомментировал новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о намерении рассмотреть допуск на международные старты российских спортсменов, которые придерживаются олимпийской хартии, то есть не поддерживают военную спецоперацию на Украине.

«Конечно, у меня к этому негативное отношение. И вообще ко всему, что они творят, плохо отношусь. Наверное, они сами забыли, что их основной лозунг — «Спорт вне политики». Спорт сейчас максимально политизирован — мне кажется, с этим никто не будет спорить. Какую бы ты сторону ни поддерживал, спорт сейчас однозначно стал частью политики. Надеюсь, когда-нибудь будет по-другому, но в данный момент всё так, как есть.

Как вести себя нашим олимпийцам, если МОК реально утвердит эти требования? Здесь каждый решает сам за себя. Я не вправе давать советы другим спортсменам. С одной стороны, жалко ребят, поскольку многие из них стремятся попасть на Олимпиаду. И если пропускают её, то это большой удар для них. Потому что они очень много тренируются и готовятся к этому всю жизнь. С другой стороны, государство должно организовывать свои игры, внутри страны или совместно с дружественными странами. И давать компенсации отстранённым от международных стартов спортсменам. Причем необязательно денежные компенсации, а в плане наличия турниров и возможностей для того, чтобы спортсмены могли заниматься своим любимым делом», — приводит слова Карякина «Известия».