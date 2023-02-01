Карякин: будущее шахмат в России — это Азия. Индия и Китай — ведущие шахматные державы

Российский гроссмейстер Сергей Карякин (10-й в мировом рейтинге) считает, что Федерация шахмат России (ФШР) должна перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую федерацию шахмат.
«Как отношусь к решению ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую федерацию шахмат? Полностью это поддерживаю. Теперь главное, чтобы нас приняла Азиатская федерация. Если это случится, то будет замечательно. Считаю, что будущее нашего вида спорта в России — это Азия. Надо понимать, что Индия и Китай — ведущие шахматные державы. Поэтому мы пойдём только вперёд. Будем выступать на соревнованиях очень высокого уровня и только выиграем от этого.
Должен ли наш спорт как-то унифицировано подходить к этому вопросу? Должны ли остальные виды следовать примеру шахмат, если им удастся добиться официального вхождения в Азиатскую федерацию? Думаю, в каждом виде спорта надо отдельно смотреть, как будет лучше. Где-то выше уровень соревнований в Европе, где-то — в Азии. Это если брать чисто спортивную составляющую. Если смотреть глобально, политически, то видно, что Европа не хочет с нами сотрудничать. А со стороны Азии к нам относятся совершенно нормально. Поэтому за ней будущее», — приводит слова Карякина «Известия».
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