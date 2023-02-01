В Африке готовы принять российских спортсменов на свои соревнования

Заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов на конференции Федерации гандбола России (ФГР) заявил, что российские атлеты получили приглашение от африканских стран выступить на соревнованиях. Ранее подобное приглашение поступило от Олимпийского совета Азии (OCA).

«Позиция Минспорта — во главе угла должен быть спортсмен и спортсмен должен соревноваться с сильнейшими, мы приложим все усилия для этого. Не забываем про взгляд в сторону Азии. Китай сейчас начинает открываться. Думаю, к марту ограничительные меры будут не такие, как сейчас. Будет хороший соревновательный календарь с азиатскими странами, работаем в этом направлении. Ассоциация национальных комитетов Азии ждёт нас в марте.

Такое же заявление есть от стран Африки, которые выступают единогласно с предложением выступать на своих соревнованиях. Ждём решения от Международного олимпийского комитета, международных федераций о том, каковы будут критерии допуска", — передаёт слова Морозова «РИА Новости Спорт».