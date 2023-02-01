Олимпийские чемпионы по борьбе Власов и Евлоев не выступят на чемпионате России в Уфе
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов и чемпион Игр в Токио Муса Евлоев пропустят чемпионат России, который скоро стартует в Уфе.
«Роман Власов продолжает тренировки, но в Уфе не выступит. Травмы пока не дают выступить и Мусе Евлоеву. На этом чемпионате мы увидим обновлённую сборную России.
Наши спортсмены работают, готовятся к предстоящим стартам, на их мотивацию нынешняя ситуация не влияет — она как была, так и осталась. Никто никого не заставляет, каждый из наших борцов замотивирован так, чтобы биться уже завтра», — цитирует главного тренера сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили ТАСС.
Чемпионат России по греко-римской борьбе пройдёт 7-9 февраля 2023 года в Уфе.
Комментарии
- 1 февраля 2023
-
16:51
-
15:57
-
15:01
-
14:36
-
14:26
-
14:11
-
13:33
-
12:55
-
12:30
-
12:06
-
11:51
-
09:19
-
06:35
-
00:56
-
00:06
- 31 января 2023
-
23:16
-
22:28
-
22:21
-
21:50
-
20:59
-
20:47
-
20:18
-
19:10
-
18:41
-
18:28
-
18:23
-
18:17
-
18:12
-
18:01
-
16:06
-
16:05
-
15:36
-
13:47
-
13:05
-
11:22
Партнерский контент