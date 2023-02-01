Олимпийские чемпионы по борьбе Власов и Евлоев не выступят на чемпионате России в Уфе

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов и чемпион Игр в Токио Муса Евлоев пропустят чемпионат России, который скоро стартует в Уфе.

«Роман Власов продолжает тренировки, но в Уфе не выступит. Травмы пока не дают выступить и Мусе Евлоеву. На этом чемпионате мы увидим обновлённую сборную России.



Наши спортсмены работают, готовятся к предстоящим стартам, на их мотивацию нынешняя ситуация не влияет — она как была, так и осталась. Никто никого не заставляет, каждый из наших борцов замотивирован так, чтобы биться уже завтра», — цитирует главного тренера сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили ТАСС.

Чемпионат России по греко-римской борьбе пройдёт 7-9 февраля 2023 года в Уфе.