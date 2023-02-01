Артемьев высказался о шансах Непомнящего и Дин Лижэня в матче за титул чемпиона мира

Чемпион Европы – 2019 российский гроссмейстер Владислав Артемьев высказался о шансах соотечественника Яна Непомнящего и китайца Дин Лижэня в матче за мировую шахматную корону.
Непомнящий и Лижэнь проведут матч за звание чемпиона мира по классическим шахматам в Астане с 7 апреля по 1 мая 2023 года. Действующий обладатель короны норвежец Магнус Карлсен в октябре 2022 года отказался защищать титул.
«Понятно, что встречаются два очень сильных шахматиста. По рейтингу они следуют сразу за Карлсеном — второе и третье места. Думаю, шансы 50 на 50. Всё же класс сопоставим. В каких-то компонентах лучше один шахматист, в других — второй. Мне кажется, всё решится в первых пяти=шести партиях. Оба игрока весьма эмоциональны. Кто лучше проведёт стартовые партии, тот и будет фаворитом дальше.
Выбор Казахстана в качестве места проведения оптимален для обеих сторон. Для Яна, может быть, даже наиболее идеальный вариант. По крайней мере, если бы я выступал на месте Непомнящего, мне было бы очень комфортно так играть. Часовой пояс отличается не так сильно, всего три часа разницы. Да и виза не нужна, опять же. Русскоговорящих людей вокруг побольше. По ощущениям, будто дома играешь. Всё же Казахстан — дружественная нам страна, у нас хорошие отношения», — приводит слова Артемьева «Матч ТВ».
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