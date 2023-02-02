Глава ОКР отреагировал на заявление экспертов ООН, призвавших вернуть россиян на турниры

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал заявление экспертов ООН, которые приветствовали готовность МОК допустить российских и белорусских спортсменов на международные старты в качестве нейтральных атлетов, но сочли, что нельзя исключать тех, кто публично поддержал СВО.

«Заявление независимых экспертов ООН по правам человека и недопущении дискриминации полностью подтверждает изначальную твёрдую позицию Олимпийского комитета России о том, что принятые в феврале 2022 года рекомендации МОК о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях, а затем и действия международных спортивных федераций являлись дискриминационными и нарушающими фундаментальные принципы Олимпийского движения.



Мы по-прежнему твёрдо убеждены, что российские спортсмены должны быть допущены к участию в международных соревнованиях на равных условиях со спортсменами из других стран без каких-либо дополнительных условий и ограничений.



Именно на это сделан акцент в заявлении экспертов ООН, которые призвали МОК обеспечить отсутствие дискриминации любого спортсмена по признаку его национальности, а Олимпийское сообщество — соблюдать Олимпийскую хартию и международные нормы в области прав человека, запрещающие дискриминацию.



Особенно важным является чёткое указание на недопустимость требования к спортсменам выражать свою политическую позицию в качестве одного из условий допуска к их участию в соревнованиях. Как было справедливо замечено экспертами ООН, «указанное условие открывает дверь для давления и интерпретаций», что, собственно, мы и видим сейчас.



Со своей стороны ОКР полностью поддерживает и разделяет эту позицию и настаивает на том, чтобы МСФ отказались от любых дискриминационных действий по отношению к российским спортсменам исключительно по причине их национальности. Мы исходим именно из этого», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.