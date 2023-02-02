МОК: решение об участии российских спортсменов на ОИ-2024 ещё не принято

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что исполком организации обсуждал допуск российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, в частности, в Азии, а не на Олимпийские игры – 2024.
«Решение об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх в Париже 2024 года не принято. Обсуждаемая тема касается их участия в международных соревнованиях в Азии в предстоящем летнем спортивном сезоне. Ни в одном из документов, опубликованных МОК, вы не найдёте упоминания об Олимпийских играх в Париже 2024 года для спортсменов с российским или белорусским паспортом.
Могут ли российские и белорусские спортсмены потенциально быть на Олимпийских играх 2024 года в Париже? Мы не можем строить догадки по этому вопросу, даже не зная, будет ли сделан первый шаг. Но одно совершенно ясно: мы не говорим о российских или белорусских спортсменах, мы говорим о нейтральных спортсменах, соблюдающих строгие условия, которые мы установили, включая отсутствие какой-либо идентификации с их страной и НОК и полное соблюдение антидопинговых правил.
Сейчас ведётся разработка первичной концепции условий участия. Решение не принято. Как могут выглядеть детали, предстоит проработать и принять решение – на данном этапе преждевременно пытаться ответить на этот вопрос», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МОК.
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