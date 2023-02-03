Международный союз велосипедистов поддержал решение МОК по допуску российских атлетов

Международный союз велосипедистов (UCI) поддержал предложение Международного олимпийского комитета (МОК) по возвращению российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, сообщается на официальном сайте организации.
«Правление приняло решение поддержать резолюцию исполкома МОК от 25 января 2023 года. Возможное участие россиян и белорусов может быть предусмотрено в соответствии со следующими строгими условиями. Спортсмены будут соревноваться в качестве нейтральных атлетов и не будут представлять своё государство или любую другую организацию в своей стране. Соревноваться смогут только те, кто не пошёл против мирной миссии МОК, активно поддержав войну на Украине, и те, кто полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения, проверка будет проводиться для каждого заявленного спортсмена», — приводит сообщение организации пресс-служба UCI.
Напомним, на прошлой неделе МОК объявил, что рассмотрит возможность допуска до мировых стартов в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой СВО. Глава МОК Томас Бах допустил, что россияне могли бы выступить на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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