В 2023 году число российско-белорусских турниров возрастёт с 500 до 800

Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля заявил, что в 2023 году количество совместных российско-белорусских турниров возрастёт с 500 до 800.
«В этих условиях у нас сложились очень хорошие взаимоотношения с Российской Федерацией. Мы участвуем в различных чемпионатах, кубках и международных турнирах на территории Российской Федерации. Так и российские спортсмены принимают участие в наших турнирах.
В прошлом году их прошло более 500, а в этом году наш совместный календарь предполагает ещё больше турниров, более 800.
Мы знаем, какой высокий уровень спортсменов в Российской Федерации в некоторых видах спорта. Даже не в некоторых, а в большинстве. Российские спортсмены являются топовыми, у нас есть прекрасная возможность с ними посоревноваться, проверить свою молодёжь. По накалу борьбы некоторые наши совместные турниры (скажем, в борьбе, художественной гимнастике, плавании), средний уровень конкуренции на них где-то даже повыше, чем на чемпионатах Европы, а, может, даже и чемпионатах мира», — приводит слова Бараули «Прессбол» со ссылкой на эфир телеканала «Беларусь 24».
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