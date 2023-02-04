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Международная федерация гимнастики обсудит вопрос допуска россиян

Международная федерация гимнастики обсудит вопрос допуска россиян
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Международная федерация гимнастики (FIG) обсудит вопрос возможного возвращения российских и белорусских спортсменов на международные старты.

«В Европейском гимнастическом союзе в минувшие выходные прошло краткое обсуждение этого вопроса. Пришли к выводу, что на данный момент остаётся в силе решение от марта 2022 года, согласно которому спортсменам из России и Беларуси не разрешается участвовать в европейских соревнованиях по гимнастике, включая чемпионат Европы. Прозвучавшие заявления Международного олимпийского комитета (МОК) и FIG слишком неясны, чтобы выносить какое-то иное решение. Европейский гимнастический союз спросил FIG, могут ли они связаться с МОК для большей ясности, и FIG сообщила, что обсудит эту тему на встрече 1 и 2 марта.

Исполком Европейского гимнастического союза намерен вернуться к обсуждению вопроса о допуске, как только будет иметь более чёткую информацию от МОК и FIG», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Европейского гимнастического союза.

С 1 по 2 марта в Лозанне состоится очередное заседание исполкома Международной федерации гимнастики.

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