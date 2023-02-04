Непомнящий выступит на крупном турнире в Дюссельдорфе перед матчем за титул

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий (второе место в мировом рейтинге) примет участие в шахматном турнире WR Chess Masters 2023, который пройдёт в Дюссельдорфе (Германия) с 15 по 26 февраля.

Кроме Непомнящего, на турнире сыграют ещё четыре представителя топ-20 мирового шахматного рейтинга: Аниш Гири (Нидерланды), Уэсли Со (США), Левон Аронян (США) и Ян-Кшиштоф Дуда (Польша). Также среди участников турнира числится ещё один российский шахматист – Андрей Есипенко.

Матч за звание 17-го чемпиона мира между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем пройдёт с 7 по 30 апреля в Астане (Казахстан).



Ян Непомнящий является действующим победителем турнира претендентов. Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь занял второе место на соревнованиях. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен отказался от участия в матче за мировую шахматную корону, сославшись на усталость.