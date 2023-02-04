«Это будет крупнейшее поражение МОК». Зеппельт — о возможном допуске россиян к ОИ-2024

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, специализирующийся на исследовании проблемы допинга, считает, что допуск российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм — 2024 в нейтральном статусе станет крупнейшим поражением главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха на своём посту.

«Если больше стран бойкотируют Олимпийские игры — 2024 из-за пророссийского курса Баха, он может и дальше настаивать на соблюдении хартии. Никому до этого не будет дела. Это будет крупнейшее спортивно-политическое поражение МОК за последние десятилетия и станет спортивно-историческим наследием Баха», — написал Зеппельт в социальных сетях.

Напомним, после того как 25 января МОК объявил о готовности рассмотреть вопрос с участием россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, несколько стран заявили о готовности отказаться от поездки в Париж.