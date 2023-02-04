«КПРФ» и «Тюмень» поделили очки во втором матче 12-го тура ЧР по мини-футболу

Завершился второй матч 12-го тура чемпионата России по мини-футболу, в котором столичный «КПРФ» на своей площадке сыграл вничью с «Тюменью» (4:4).

У хозяев отличились Денис Бурков, Янар Анар-Оглы Асадов, Дмитрий Лысков и бразилец Шимбинья. У гостей дубль сделал Гиорги Гавтадзе, также забитыми мячами отметились Шохрух Махмадаминов и бразильский легионер Вилела.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 12-й тур



«КПРФ» (Москва) – «Тюмень» — 4:4 (1:2).

Голы: Бурков, 13, Шимбинья, 40, Асадов, 43, Лысков, 50 — Махмадаминов, 3, Гавтадзе, 20, 42, Вилела, 31

В первом матче 12-го тура между этими соперниками, который прошёл вчера, минимальную победу праздновал «КПРФ» (2:1).

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Норильский Никель», имеющий 49 очков. «КПРФ» занимает второе место, уступая лидеру один балл.

Также к данному моменту состоялись ещё две встречи 12-го тура:

«Сибиряк» — «Новая Генерация» — 3:3

«Газпром-Югра» — «Ухта» — 4:2