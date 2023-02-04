«Зенит-Казань» в трёх сетах обыграл питерский «Зенит» в мужской волейбольной Суперлиге

Сегодня, 4 февраля, состоялось три матча в рамках мужской волейбольной Суперлиги.

В центральном матче игрового дня «Зенит-Казань» на выезде в трёх сетах нанёс поражение «Зениту» из Санкт-Петербурга.

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. Предварительный этап. 21-й тур



«Зенит-Казань» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) 0:3 (22:25, 24:26, 19:25)

Результаты остальных матчей:

«Енисей» — АСК 3:1

«Газпром-Югра» — «Строитель» 3:0

«Зенит-Казань» занимает первое место в турнирной таблице мужской Суперлиги, имея в своём активе 61 очко и на шесть баллов опережая московское «Динамо». «Зенит» из Санкт-Петербурга с 55 очками занимает третье место, уступая московскому клубу по дополнительным показателям.