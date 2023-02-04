Глава оргкомитета ОИ-2024: нужно гарантировать доступ к спорту для всех стран

Глава оргкомитета летней Олимпиады 2024 года в Париже Тони Эстанге высказался о возможном участии российских спортсменов, заявив, что соревнования во Франции будут своеобразной нейтральной зоной, не вовлечённой в политические вопросы.

«Нам нужно гарантировать доступ к спорту для всех стран и континентов. Я сам был спортсменом, путешествовал по миру и видел, как спорт способен объединять людей, дарить радость не только детям, но и всем поколениям. Мы должны защищать символ Игр, ценность спорта.



Эти задачи для меня в приоритете. Олимпиада в Париже будет своеобразной нейтральной зоной, не вовлечённой в политические вопросы. Я хочу, чтобы спортсмены со всего мира смогли выступить на этих Играх, поэтому решение будет принимать МОК. Моя работа заключается в том, чтобы спортсменам, которые захотят участвовать, были подготовлены все условия. Обеспечить им безопасность и воплотить мечту в жизнь», — приводит слова Эстанге «Матч ТВ».

Напомним, на прошлой неделе МОК объявил, что рассмотрит возможность допуска до мировых стартов в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой СВО. Глава МОК Томас Бах допустил, что россияне могли бы выступить на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.