Шесть российских спортсменов получили разрешение на выступление в нейтральном статусе

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) одобрила шесть заявок от российских спортсменов на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Нейтральный статус получили Никита Курбанов, Никита Анищенков (оба — прыжки в высоту), Данил Чечела, Артём Чермошанский (оба — прыжки в длину), Максим Пьянзин (спортивная ходьба) и Марина Ковалёва (бег на длинные дистанции).

«Всемирный совет по проверке допинга в лёгкой атлетике согласился с тем, что заявки шести российских спортсменов соответствуют исключительным критериям приемлемости для участия в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов», — сообщается в заявлении пресс-службы World Athletics.