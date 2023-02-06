Шесть российских спортсменов получили разрешение на выступление в нейтральном статусе
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) одобрила шесть заявок от российских спортсменов на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Нейтральный статус получили Никита Курбанов, Никита Анищенков (оба — прыжки в высоту), Данил Чечела, Артём Чермошанский (оба — прыжки в длину), Максим Пьянзин (спортивная ходьба) и Марина Ковалёва (бег на длинные дистанции).
«Всемирный совет по проверке допинга в лёгкой атлетике согласился с тем, что заявки шести российских спортсменов соответствуют исключительным критериям приемлемости для участия в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов», — сообщается в заявлении пресс-службы World Athletics.
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