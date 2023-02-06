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Игрок сборной Турции по гандболу и тренер «Хатайспора» попали под завалы. С ними нет связи

Игрок сборной Турции по гандболу и тренер «Хатайспора» попали под завалы. С ними нет связи
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В пресс-службе Федерации гандбола Турции заявили о продолжающихся попытках связаться с игроком национальной сборной Джемалем Кютахья и тренером «Хатайспора» Савашем Юксеком.

Сообщается, что они попали под завалы землетрясений в городе Кахраманмараш. С раннего утра с Кютахья и Юксеком пытаются установить связь, однако действия Федерации пока что безрезультатны.

Ранним утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло сильнейшее землетрясение, в результате которого обрушилось множество зданий. В провинции Малатья под завалами оказались 14 игроков женской волейбольной команды «Хатай». О судьбе спортсменок на данный момент ничего неизвестно. Также в результате катастрофы пострадали члены мужской волейбольной команды «Малатья Метрополитен Беледиеспор». Известно, что спасателям удалось найти троих спортсменов

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