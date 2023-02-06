Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина объявила о завершении карьеры

Семикратная олимпийская чемпионка, российская синхронистка Светлана Ромашина приняла решение завершить карьеру.
«Я ухожу, но недалеко от спорта. Остаюсь в нашей спортивной семье», – сказала Светлана Ромашина в эфире «Матч ТВ».
Светлана Ромашина является 21-кратной чемпионкой мира, 13-кратной чемпионкой Европы. Она выступала в дуэте с Натальей Ищенко (в 2009–2012 и в 2015–2016 годах) и со Светланой Колесниченко (в 2013–2014 годах и с 2019 года), а также в соло и группе. Ромашина — самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания.
За сборную России она начала выступать с 2005 года. Ромашина является заслуженным мастером спорта России. Синхронистка также награждалась орденом Дружбы, орденом Александра Невского и орденом Почёта за большой вклад в развитие отечественного спорта.
- 6 февраля 2023
-
16:54
-
16:25
-
15:41
-
15:14
-
15:07
-
14:50
-
13:40
-
12:23
-
12:12
-
12:04
-
12:00
-
11:49
-
07:09
-
00:47
-
00:19
-
00:00
- 5 февраля 2023
-
23:28
-
23:07
-
23:01
-
22:21
-
20:22
-
19:33
-
13:40
-
03:24
-
01:30
-
00:24
-
00:06
- 4 февраля 2023
-
22:55
-
21:52
-
19:34
-
19:17
-
18:42
-
18:33
-
18:15
-
17:26