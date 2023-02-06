Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина объявила о завершении карьеры

Семикратная олимпийская чемпионка, российская синхронистка Светлана Ромашина приняла решение завершить карьеру.

«Я ухожу, но недалеко от спорта. Остаюсь в нашей спортивной семье», – сказала Светлана Ромашина в эфире «Матч ТВ».

Светлана Ромашина является 21-кратной чемпионкой мира, 13-кратной чемпионкой Европы. Она выступала в дуэте с Натальей Ищенко (в 2009–2012 и в 2015–2016 годах) и со Светланой Колесниченко (в 2013–2014 годах и с 2019 года), а также в соло и группе. Ромашина — самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания.

За сборную России она начала выступать с 2005 года. Ромашина является заслуженным мастером спорта России. Синхронистка также награждалась орденом Дружбы, орденом Александра Невского и орденом Почёта за большой вклад в развитие отечественного спорта.