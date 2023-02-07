В Турции погибла семейная пара волейболистов

В турецком городе Кахраманмараш под завалами, образовавшимися в результате землетрясения, скончались волейболистка Бетюль Чобан Чакыр и её муж Бедреддин Чакыр. Об этом сообщает voleybolaktuel.com.
Бетюль Чобан Чакыр на профессиональном уровне долгое время выступала за команду «Меринос» из Газиантепа, муж спортсменки также был связан с волейболом, но не являлся профессиональным игроком.
Ранее министр молодёжной политики и спорта Турции Мехмет Касапоглу сообщил об отмене всех спортивных мероприятий на территории страны из-за землетрясения.
Напомним, 6 февраля в Турции произошла серия землетрясений. Сильнейшие из толчков имели магнитуду 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий на территории Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.
Фото: Из соцсетей
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