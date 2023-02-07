Пять волейболисток спасены из-под завалов после землетрясения в Турции

Пять волейболисток команды «Хатай» спасены из-под обломков разрушенного землетрясением здания гостиницы в турецкой провинции Малатья. Спортсменки, проживавшие в разных комнатах, здоровы и вскоре воссоединятся со своими семьями, сообщает Voleybol Aktuel.
Из-под завалов другого здания извлечён один из волейболистов команды «Малатья Метрополитен Беледиеспор». Он получил травмы, о характере которых не сообщается.
Накануне сообщалось, что под обломками разрушенной гостиницы в турецкой провинции Малатья оказались 11 игроков мужской волейбольной команды «Малатья Метрополитен Беледиеспор» и 14 игроков женской волейбольной команды «Хатай».
Напомним, за последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. Сильнейшие из толчков имели магнитуду 7,8 (из 10 возможных).
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