Под завалами в Турции остаются 11 волейболистов

В турецкой провинции Малатья под завалами находятся 11 игроков мужской волейбольной команды «Малатья Метрополитен Беледиеспор». Игроки были в гостинице в момент землетрясения.

Спасатели продолжают разбор завалов и поиски, сообщает trthaber.com. Также под завалами оказались 14 игроков женской волейбольной команды «Хатай».

Ранее министр молодёжной политики и спорта Турции Мехмет Касапоглу сообщил об отмене всех спортивных мероприятий на территории страны из-за землетрясения.

Напомним, за последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. Сильнейшие из толчков имели магнитуду 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий на территории Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.