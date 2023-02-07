Восемь турецких борцов спасены из-под завалов после разрушительного землетрясения

Федерация борьбы Турции сообщила, что из-под завалов в Кахраманмараше спасены восемь спортсменов, оказавшихся накануне в центре разрушительного землетрясения.
Накануне известный турецкий борец Таха Акгюль сообщил в соцсетях, что здание, в котором находилось около 30-40 борцов, было разрушено.
«Продолжаются работы по спасению наших борцов, которые оказались под завалами после землетрясения в Кахраманмараше. На сегодняшний день число спасенных борцов достигло восьми», — написано в соцсетях турецкой федерации борьбы.
Напомним, за последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. Сильнейшие из толчков имели магнитуду 7, 8 баллов (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение более 5,5 тысяч зданий на территории Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.
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