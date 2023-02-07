Мэр Парижа выступила против участия российских спортсменов в Олимпиаде 2024 года

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что не желает видеть российскую делегацию на Олимпийских играх 2024 года в случае непрекращения конфликта с Украиной. Менее двух недель назад она, наоборот, поддержала участие российских спортсменов в нейтральном статусе.

«Я бы хотела, чтобы их не было… Пока продолжается этот конфликт, эта российская агрессия против Украины, невозможно, чтобы российская делегация как ни в чём не бывало приехала в Париж, в то время как в Украине продолжаются эти события… Я против приезда российской делегации на Игры в Париже, если конфликт на тот момент ещё будет продолжаться», — сказала Идальго в эфире радиостанции France Info.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.