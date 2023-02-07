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Скандинавские страны выступили против возвращения россиян на международные арены

Скандинавские страны выступили против возвращения россиян на международные арены
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Швеция, Норвегия, Исландия, Дания, Гренландия и Финляндия огласили свою позицию по участию российских и белорусских спортсменов в международных стартах. Об этом говорится в заявлении Олимпийского комитета Швеции, опубликованном на официальном сайте. Остальные скандинавские страны поддержали это решение.

«Ситуация на Украине не изменилась. Поэтому мы твёрдо стоим на своей позиции не открывать для российских и белорусских спортсменов и официальных лиц участие в международных спортивных соревнованиях», — говорится в заявлении.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о готовности рассмотреть возможность допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры — 2024 в нейтральном статусе в случае выполнения ряда условий. Некоторые страны пригрозили бойкотом Олимпиады в случае вынесения данного решения.

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Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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